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ВСУ ведут обстрелы западных районов Северодонецка

ВСУ ведут обстрелы западных районов Северодонецка

РИА Новости/Виктор Антонюк Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке ограничено передвижение, порядок обеспечивают военнослужащие союзных сил Луганской народной республики (ЛНР) и РФ, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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