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Тульские новости

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В Тульской области явка на выборах составила 52,52%

В Тульской области явка на выборах составила 52,52%

Предварительные данные: в выборах в Тульской области проголосовали более половины избирателей — 52,52%.

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