Башкортостан присоединился к Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Октябрьскому лейтенант полиции Константин Данилов провёл профилактическое мероприятие для ребят.
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