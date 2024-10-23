Башкортостан присоединился к Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Октябрьскому лейтенант полиции Константин Данилов провёл профилактическое мероприятие для ребят.