МВД рассмотрит тотальный запрет на кредиты для защиты россиян от мошенников

Министерство внутренних дел России обсуждает идею введения тотального запрета на кредиты. Такая мера поможет защитить людей от мошенников, заявил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, его процитировало РИА «Новости».
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