Скандал: Минобороны Украины закупало оружие у чешских бандитов Ирэн ОрлонскаяВ течение всего 2023 года Министерство обороны Украины осуществляло закупку оружия и боеприпасов у чешской компании, которая имела сомнительную репутацию.