Скандал: Минобороны Украины закупало оружие у чешских бандитов Ирэн ОрлонскаяВ течение всего 2023 года Министерство обороны Украины осуществляло закупку оружия и боеприпасов у чешской компании, которая имела сомнительную репутацию.
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