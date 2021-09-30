Предлагаю признать нежелательной деятельность в РФ Дойче Велле, Радио свобода и Голоса Америки

Темы дняПолитикаПредлагаю признать нежелательной деятельность в РФ Дойче Велле, Радио свобода и Голоса Америки За фейки в отношении прошедших выборов в Госдуму. Пусть у нас будет такая же демократия, как в США и Германии.Вернуться к статье229НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ЗверевАлексей ЗверевКотищевИ закрыть давно пора этих пидоров, и свою либеральную сволочь передавить на хер, чего вспоминать далекий 37-й, устроить им свежий 22-й.НАНаталья АндросоваУбогий ты нашКотищевБздякнула мозгом и в тину!mark nikitinТамара ФроловаЧем меньше помоев, тем чище воздухВДВячеслав ДолининЕсли не нравятся помои, не смотрите 1-й канал ТВ.Тамара ФроловаНу да, Вы похоже из тех, кому и свет плох, потому что мешаетmark nikitinЭБЭдуард БелозеровЗомби.Евгений ГоголевНе слушай Эхо - мацы и не смотри Дождь из мочи.Тамара ФроловаВам виднееmark nikitinWWaleryИнформация отдана на откуп нашим экономическим противникам? Как такое возможно? Кто настоял на поправках в современных изложениях статей 13.2 и 29.5 Конституции РФ? Хорошо бы огласить сударей и сударинь - этих "героев" нашего времени..VGVasily GolovВозмущаться должны не госорганы,а журналистское объединение.WWaleryВсем нам это следует иметь в виду и выражать при каждом случае свое мнение. Засилье на тв зарубежного менталитета уже сильно удручает, не так ли?Александр Плоховмне кажется,что даже тут идет подмена и обман: радио свобода приводит цитаты независимых экспертов,людей науки из РОссии и мнение Хоть откуда то узнаю правду" набрало всего 12%...Это такая же "правда",что ЕдРо набрало 49% на голосовании..Кремлебот ПутинаЕР именно столько и набрала, так что это не просто правда - это ИСТИНАБОБорис ОсиповПетр ПариновНахер запретить в России вещание этих либерастических помоек, а не СМИ, давно пора...NWnovichokspb waisman"давно пора..."- согласен.Комментировать
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