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Предлагаю признать нежелательной деятельность в РФ Дойче Велле, Радио свобода и Голоса Америки

Предлагаю признать нежелательной деятельность в РФ Дойче Велле, Радио свобода и Голоса Америки

За фейки в отношении прошедших выборов в Госдуму. Пусть у нас будет такая же демократия, как в США и Германии.

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Алексей Зверев
Алексей Зверев
Котищев
И закрыть давно пора этих пидоров, и свою либеральную сволочь передавить на хер, чего вспоминать далекий 37-й, устроить им свежий 22-й.
Наталья Андросова
Убогий ты наш
Котищев
Бздякнула мозгом и в тину!
mark nikitin
Тамара Фролова
Чем меньше помоев, тем чище воздух
Вячеслав Долинин
Если не нравятся помои, не смотрите 1-й канал ТВ.
Тамара Фролова
Ну да, Вы похоже из тех, кому и свет плох, потому что мешает
mark nikitin
Эдуард Белозеров
Зомби.
Евгений Гоголев
Не слушай Эхо - мацы и не смотри Дождь из мочи.
Тамара Фролова
Вам виднее
mark nikitin
Walery
Информация отдана на откуп нашим экономическим противникам? Как такое возможно? Кто настоял на поправках в современных изложениях статей 13.2 и 29.5 Конституции РФ? Хорошо бы огласить сударей и сударинь - этих "героев" нашего времени..
Vasily Golov
Возмущаться должны не госорганы,а журналистское объединение.
Walery
Всем нам это следует иметь в виду и выражать при каждом случае свое мнение. Засилье на тв зарубежного менталитета уже сильно удручает, не так ли?
Александр Плохов
мне кажется,что даже тут идет подмена и обман: радио свобода приводит цитаты независимых экспертов,людей науки из РОссии и мнение Хоть откуда то узнаю правду" набрало всего 12%...Это такая же "правда",что ЕдРо набрало 49% на голосовании..
Кремлебот Путина
ЕР именно столько и набрала, так что это не просто правда - это ИСТИНА
Борис Осипов
Петр Паринов
Нахер запретить в России вещание этих либерастических помоек, а не СМИ, давно пора...
novichokspb waisman
"давно пора..."- согласен.

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