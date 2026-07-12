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«Бесноватый русофоб», которого будут оплакивать всем НАТО: реакция на смерть Грэма*

Смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), внезапно скончавшегося 11 июля в возрасте 71 года, заставила многих людей в России вспомнить о его русофобии и ярой антироссийской политике.

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