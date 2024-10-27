Специалист рекомендует начинать собирать портфолио ещё в старших классах школы

Рекомендуется начинать собирать портфолио ещё в старших классах школы, чтобы постепенно накапливать опыт и достижения, посоветовала в беседе с RT директор по развитию образовательных продуктов IT-колледжа MAXITET Елена Провозен.
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