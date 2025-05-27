Пушков: Сообщения о самоубийстве свидетеля по делу миллиардера-педофила Эпштейна вызывают подозрения

Сообщения властей США о самоубийстве свидетельницы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффе выглядят подозрительно, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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