Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Пушков: Сообщения о самоубийстве свидетеля по делу миллиардера-педофила Эпштейна вызывают подозрения

Пушков: Сообщения о самоубийстве свидетеля по делу миллиардера-педофила Эпштейна вызывают подозрения

Сообщения властей США о самоубийстве свидетельницы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффе выглядят подозрительно, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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