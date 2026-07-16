Бурак Озчивит и Бейза Гюмюльджине сыграют в сериале о запретной любви «Место, где восходит солнце»

Турецкому актеру нашли экранную возлюбленную в новой мелодраме. «Королек — птичка певчая», 2013 кадр из сериалаПродюсерская компания TIMSBI определилась с исполнительницей главной женской роли в новом турецком сериале «Место, где восходит солнце», где главного героя сыграет Бурак Озчивит.