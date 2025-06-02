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Глава МО Хили: Британия построит до 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Глава МО Хили: Британия построит до 12 атомных подлодок для сдерживания РФ

Великобритания намерена расширить свой военно-морской флот за счёт строительства двенадцати новых атомных подводных лодок с ударным потенциалом, как указано в официальной публикации на сайте британского правительства.

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