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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даг Кристи о 5-0 на домашней арене: «Когда вы приезжаете в Менто, мы делаем вам неприятно. Мы обязаны защищать свой дом»

В четверг «Сакраменто» обыграл дома «Хьюстон» – 132:127. «У «Арко Арена» (бывшая арена «Кингз» – Спортс) всегда был свой собственный особый характер.

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