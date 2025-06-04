Захарова назвала США крупнейшим должником ООН с долгом более $3 млрд

Соединенные Штаты являются крупнейшим должником ООН с долгом более 3 млрд долларов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв американского миллиардера Илона Маска прекратить финансирование организации.
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