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Рязанские новости

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В Рязани возбудили дело после смертельной аварии на Солотчинском мосту

В Рязани возбудили дело после смертельной аварии на Солотчинском мосту

21-летнего водителя «Рендж Ровера» обвиняют в смертельном ДТП на Солотчинском мосту, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали.

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