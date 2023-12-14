Меконопсис — это красивоцветущее многолетнее растение, которое в народе еще именуют гималайским маком.
Меконопсис
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Меконопсис — это красивоцветущее многолетнее растение, которое в народе еще именуют гималайским маком.