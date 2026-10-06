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Ихеаначо забил Максименко ударом в ближний угол из-за пределов штрафной. Сборная России пропустила впервые за 5 матчей

Сборная Нигерии забила в BETBOOM матче с командой России первым ударом в створ. На 10-й минуте игры нападающий африканской команды пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол.

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