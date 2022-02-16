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Песков: украинцы могут самостоятельно убедиться в отсутствии «вторжения» ночью

Песков: украинцы могут самостоятельно убедиться в отсутствии «вторжения» ночью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал украинцев поставить будильники после сообщений СМИ Великобритании о вторжении России на Украину.

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