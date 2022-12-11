Глава Чечни рассказал, что настроение у военных «самое боевое» и они не дают расслабиться солдатам ВСУ

﻿﻿Глава Чечни заявил, что настрой военных «самый боевой» и что они не дают солдатам ВСУ расслабиться Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в бою пригодится не только оружие, но и жгучая лезгинка, «леденящая кровь врагов».