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Глава Чечни рассказал, что настроение у военных «самое боевое» и они не дают расслабиться солдатам ВСУ

Глава Чечни рассказал, что настроение у военных «самое боевое» и они не дают расслабиться солдатам ВСУ

﻿﻿Глава Чечни заявил, что настрой военных «самый боевой» и что они не дают солдатам ВСУ расслабиться Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в бою пригодится не только оружие, но и жгучая лезгинка, «леденящая кровь врагов».

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