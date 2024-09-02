Депутат Вихарев договорился «уралмашевскими», или мусорный передел

Мусорный коллапс и последовавший за этим скандал на подведомственной Евгению Куйвашеву территории стали похожи на передел рынка в отдельном взятом регионе и привели к главному единороссу Екатеринбурга Алексею Вихареву.
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