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Депутат Вихарев договорился «уралмашевскими», или мусорный передел

Депутат Вихарев договорился «уралмашевскими», или мусорный передел

Мусорный коллапс и последовавший за этим скандал на подведомственной Евгению Куйвашеву территории стали похожи на передел рынка в отдельном взятом регионе и привели к главному единороссу Екатеринбурга Алексею Вихареву.

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