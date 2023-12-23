Ситуация с потерей Су-34 и оперативно-тактический расклад в зоне СВО

К сожалению, подтвердилась информация о перехвате противником трёх многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34/НВО ВКС России на Херсонском операционном направлении в ходе выполнения задач по нанесению точечного удара авиабомбами ФАБ-500М-62 в планирующей управляемой модификации по «крынковскому плацдарму» ВСУ.