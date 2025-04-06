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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассистент тренера «Интера» о 2:2 с «Пармой»: «Мы еще не отошли от дерби. Не всегда удается проявить дух, чтобы добиться результата»

К 60-й минуте миланцы вели со счетом 2:0. «Нам нужно проанализировать, что случилось с ребятами. Мы контролировали игру в первом тайме, хотя дважды могли пропустить.

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