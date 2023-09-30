Ректор МАрхИ Швидковский посетовал, что студенты-архитекторы разучились работать руками

“Молодые специалисты делают 80% проектов с использованием искусственного интеллекта” 8 октября отмечается 150-летие со дня рождения заслуженного архитектора Советского Союза, уроженца Кишинева Алексея Щусева.
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