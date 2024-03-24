День полон солнца, к нам пришла весна, шептались звезды радостно об этом, и всю-то ночь им было не до сна, как не до сна бывает и Поэту….
Поэту
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День полон солнца, к нам пришла весна, шептались звезды радостно об этом, и всю-то ночь им было не до сна, как не до сна бывает и Поэту….