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Царьград

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Ольга Орлова отметила 47-летие в Риме с Ксенией Бородиной и подругами

Ольга Орлова отметила 47-летие в Риме с Ксенией Бородиной и подругами

Ольга Орлова отпраздновала 47-летие в Риме, вместе с подругами, включая Ксению Бородину. Утро началось с поздравлений и праздничного завтрака, а затем группа посетила дворец «Палаццо Колонна».

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НС
Наталья Середа
Таланты! Несли культуру в массы и стали миллионерами и бизнес &quot; ледями&quot;
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