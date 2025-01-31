Кеннан как неуслышанный пророк, или Почему опоздал Трамп

Трамп хочет взобраться на плечи великих Инаугурация 47-го президента застала меня над продолжением посвященного Афганистану цикла статей, связанных с деятельностью выдающегося его правителя Мухаммеда Дауда, жесткими методами вырывавшего родину из пут Средневековья и преобразовывавшего ее в развитую страну по ближневосточным и центральноазиатским меркам – с точки зрения политической географии она относится к обеим регионам, учитывая ее вовлеченность в противостояние с Пакистаном и пребывание в сфере геополитических интересов Ирана, равно как и учитывая внимание Дауда и его предшественника-реформатора Амануллы-хана к успешному опыту модернизации Турции.