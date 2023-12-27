Военные при помощи МП-2ИМ обеспечили защищенную связь на Купянском направлении

Военные связисты «Западной» группировки войск на Купянском направлении выполняют задачи по обеспечению управления войсками и передачи оперативной информации от вышестоящего штаба к подчиненным подразделениям.
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