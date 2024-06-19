Звонки через мессенджеры, не выполняющие проверку номеров, запретят

Роскомнадзор вводит новые меры безопасности. В ближайшие планы ведомства входит запрет на голосовые вызовы через мессенджеры, игнорирующие требование проверять номера телефонов, к которым привязаны учетные записи пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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