Три человека погибли в результате удара ВСУ по Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов Донецкая группа новостей.
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Три человека погибли в результате удара ВСУ по Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов Донецкая группа новостей.
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