Ночью украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Брянской и Смоленской областях

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нетВ Минобороны отчитались, что в ночь на 22 июня пресечена попытка Украины совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
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