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На Южном Урале введен карантин по африканской чуме свиней

На Южном Урале введен карантин по африканской чуме свиней

В одном из районов Челябинской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, ограничительные мероприятия действуют с 28 марта на территории поселка Остроленский Нагайбакского района.

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