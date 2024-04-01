На Южном Урале введен карантин по африканской чуме свиней

В одном из районов Челябинской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, ограничительные мероприятия действуют с 28 марта на территории поселка Остроленский Нагайбакского района.