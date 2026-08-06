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FiNE NEWS

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МИД РФ: попытки Киева вмешаться в диалог Москвы и Пекина обречены на провал

Попытки украинского руководства вмешаться в отношения между Россией и Китаем обречены на провал. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

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