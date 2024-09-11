Вот вы говорите — кукуруза, кукуруза...

Вы думаете, что ацтеки ели только кукурузу? Нет такого, что говорит обыватель! Я решила попробовать новый формат: в серии небольших постов мы познакомимся с основными ингредиентами ацтекской (и мезоамериканской) кухни.
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