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Вот вы говорите — кукуруза, кукуруза...

Вот вы говорите — кукуруза, кукуруза...

﻿﻿Вы думаете, что ацтеки ели только кукурузу? Нет такого, что говорит обыватель! Я решила попробовать новый формат: в серии небольших постов мы познакомимся с основными ингредиентами ацтекской (и мезоамериканской) кухни.

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