Истребитель ВВС США шестого поколения может оказаться мертворожденным проектом

Увы, но США действительно «на пороге большого шухера». И по всем канонам детектива, могут начаться такие движения, что весь оружейный мир будет тоннами жрать попкорн, наблюдая за этим выдающимся шоу.
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