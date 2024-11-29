Джакомо Пуччини: «Бог дотронулся до меня мизинцем...»

Нынешний год проходит в Италии под знаком великого композитора Ирина Баранчеева, Рим 100-летию со дня смерти Джакомо Пуччини (22 декабря 1858 - 29 ноября 1924) посвящены теле- и радио-программы, выходят новые книги о его творчестве.
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