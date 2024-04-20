Эксперт Меркурис: Киев понес невосполнимые потери, ВС РФ уничтожили четыре МиГ-29 и СУ-300 ВСУ

Британский журналист Александр Меркурис у себя в блоге на YouTube-канале сообщил о том, что Россия в два дня наносила удары по военному аэродрому ВСУ в поселке Авиаторское возле Днепропетровска, ущерб колоссальный.
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