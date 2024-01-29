Оманская компания MDI приобрела 23,9% в Polymetal у ICT Holding

Компания Maaden International Investment LLC, дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Development and Investment LLC, возглавляющая консорциум оманских инвесторов, завершила приобретение 113 201 189 акций, что составляет 23,9% акционерного капитала Polymetal International plc.
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