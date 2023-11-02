СМИ сообщили о рыбных днях в Японии из-за запрета поставок морепродуктов

В Японии введут рыбные дни, чтобы поспособствовать расширению внутреннего спроса на морепродукты для преодоления последствий запрета на поставки рыбы в Китай, который ввел его после начала сброса технической воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии