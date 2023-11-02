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СМИ сообщили о рыбных днях в Японии из-за запрета поставок морепродуктов

СМИ сообщили о рыбных днях в Японии из-за запрета поставок морепродуктов

В Японии введут рыбные дни, чтобы поспособствовать расширению внутреннего спроса на морепродукты для преодоления последствий запрета на поставки рыбы в Китай, который ввел его после начала сброса технической воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».

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