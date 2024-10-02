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Царьград

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ГД приняла закон о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров

ГД приняла закон о лишении водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий лишение водительских прав на 1,5 года за сокрытие номеров на автомобиле.

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