Сальдо: заселение города на Арабатской стрелке может начаться в 2025 году

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил агентству РИА Новости, что заселение нового города на Арабатской стрелке может стартовать в 2025 году, специалисты уже проложили почти все коммуникации.
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