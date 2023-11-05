Актриса Мария Порошина разрешила показать фотографию своего 4-летнего сына

Мария Порошина показала фотографию сына У Порошиной четыре дочери и сын. Фото: телеканал «Россия 1» Мария Порошина, до сих пор скрывавшая лицо своего младшего ребёнка, наконец разрешила показать фотографию сына на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».
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