Актриса Мария Порошина разрешила показать фотографию своего 4-летнего сына

Мария Порошина показала фотографию сына У Порошиной четыре дочери и сын. Фото: телеканал «Россия 1» Мария Порошина, до сих пор скрывавшая лицо своего младшего ребёнка, наконец разрешила показать фотографию сына на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».