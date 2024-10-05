СМИ сообщают о грядущей ликвидации одной из российских альтернатив «Википе...

СМИ сообщают о грядущей ликвидации одной из российских альтернатив «Википедии»Правительство России приняло решение о дальнейшей судьбе АНО «Большая российская энциклопедия», пишет ТАСС со ссылкой на информированные источники.
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