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СМИ сообщают о грядущей ликвидации одной из российских альтернатив «Википе...

СМИ сообщают о грядущей ликвидации одной из российских альтернатив «Википе...

СМИ сообщают о грядущей ликвидации одной из российских альтернатив «Википедии»Правительство России приняло решение о дальнейшей судьбе АНО «Большая российская энциклопедия», пишет ТАСС со ссылкой на информированные источники.

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