Филиппо назвал безумной идею «Небесного щита» для Украины

Французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», подверг резкой критике инициативу НАТО под названием «Небесный щит», предполагающую защиту воздушного пространства западной Украины силами альянса.
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