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На Земле началась первая магнитная буря осени

На Земле примерно в 11:00 мск началась первая магнитная буря сентября. Об этом сообщила 8 сентября лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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