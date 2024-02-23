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Путин начинает большую контригру: Первый шаг уже сделан

Путин начинает большую контригру: Первый шаг уже сделан

Шойгу доложил Путину о завершающем этапе работ по «Посейдону» и «Пересвету», потому что «Сармат» и «Авангард» уже стоят на вооружении.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Да,планы впечатляют,но это для внутреннего пользователя,а как вбить это в голову Западу,большой вопрос,только практическое действие докажет эту сущность.
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19 час.
Natalija Osminina
Вообще-то это НЕ планы. И тем более не для внутреннего пользователя)). Это то, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ!!! Неужели Вы не в курсе, что  Байден и Столтенберг выразили желание вернуться к обсуждению &quot;неультиматума&quot; Путина за 17 декабря 2021 года, из-за отказа выполнить который и началась СВО. И  они его подпишут. И выведут американскую часть НАТО. А остальная мура ( английская, французская, немецкая части НАТО), там присутствующая, никому и даром не сдалась, не то, что за деньги. И Европа останется один на один с Россией. И придется России отбомбиться по военным заводам и аэродромам НАТО в Европе. И воцарится мир, дружба, жевачкав.
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11 час.

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