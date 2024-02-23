Путин начинает большую контригру: Первый шаг уже сделан

Natalija Osminina

Вообще-то это НЕ планы. И тем более не для внутреннего пользователя)). Это то, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ!!! Неужели Вы не в курсе, что Байден и Столтенберг выразили желание вернуться к обсуждению "неультиматума" Путина за 17 декабря 2021 года, из-за отказа выполнить который и началась СВО. И они его подпишут. И выведут американскую часть НАТО. А остальная мура ( английская, французская, немецкая части НАТО), там присутствующая, никому и даром не сдалась, не то, что за деньги. И Европа останется один на один с Россией. И придется России отбомбиться по военным заводам и аэродромам НАТО в Европе. И воцарится мир, дружба, жевачкав.