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На территории кинокластера МЕТМАШ разместят 43 строения

На территории кинокластера МЕТМАШ разместят 43 строения

На территории креативного пространства МЕТМАШ в Москве разместят 43 строения. Площадь пространства составит более 210 тысяч квадратных метров, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

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