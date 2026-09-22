Пенсия может вырасти на 40%: почему позднее обращение за выплатой становится важным выбором для россиян Елена ГалицкаяРоссийским гражданам напомнили о механизме, который позволяет значительно увеличить размер страховой пенсии по старости.
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