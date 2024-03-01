Сто тысяч тюльпанов отправили на экспорт из Новосибирска в Казахстан к 8 марта

Специалисты Россельхознадзора и Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выехали в цветочные теплицы Новосибирска, чтобы проверить тюльпаны на фитосанитарное благополучие там, где их выращивают.
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