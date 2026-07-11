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Убийца группы Дятлова найден спустя 65 лет: им оказался…

Вот уже 65 лет исследователи пытаются раскрыть тайну гибели туристической группы Игоря Дятлова. Выдвигаются самые разные версии случившегося: одни говорят об экспериментах военных, другие и вовсе приписывают трагедии месть здешних духов.

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