Военное обозрение

3 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Загуменов
    на колени , сука 😡Представитель ЕК:...
  • федор
    Фашисты вас видно история ничему не научила. Смотрите чтобы зиму сами пережили, а рагульё своё получит по полной прог...Немецкое издание:...
  • Лидия Санникова
    Насмешили... Про себя вспомните в Сталинграде.Немецкое издание:...

День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп

День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Синоп

Сегодня в России отмечается один из Дней воинской славы. 169 лет назад турецкая эскадра потерпела сокрушительное поражение от русской эскадры под командованием вице-адмирала П.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх