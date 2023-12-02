GAO: миссия Artemis-3 по высадке людей на Луну не состоится раньше 2027 года

США вряд ли смогут отправить астронавтов на Луну раньше 2027 года в рамках программы NASA Artemis-3. Причиной этому стали многочисленные проблемы и амбициозный график подготовки, говорится в заявлении на официальном сайте Счетной палаты (GAO) правительства США.